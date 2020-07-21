Не тот уровень: Кулеба объяснил, кто может комментировать Кадырова

Министр дипломатично дал понять, что глава Чечни не достоин его внимания

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге отказался комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

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Дипломат намекнул, что комментировать Кадырова – это не его уровень.

"Я не считаю нужным комментировать слова Кадырова. Я считаю, что, руководствуясь дипломатическим принципом симметрии, его слова может прокомментировать глава какой-то областной государственной администрации Украины", – сказал министр.

Видео: МИД Украины

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Кадыров потребовал от Зеленского "подтвердить" свои извинения. Ранее, еще до президентства, одно из выступлений "Квартала 95" якобы оскорбило главу Чечни. По словам самого Кадырова, Зеленский уже приносил свои извинения, но теперь он снова хочет их услышать.

В свою очередь у Зеленского отреагировали на требование Кадырова. В Офисе президента отметили, что любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления, но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. На Банковой говорят, что слова чеченского лидера не содержит в себе той новизны, которая требует обязательной официальной реакции.

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