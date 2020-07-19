"Будьте мужчиной": Кадыров потребовал от Зеленского "подтвердить" свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений за оскорбившее его видео "Квартала 95".

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В своем Telegram-канале он опубликовал отрывок из интервью журналиста Дмитрия Гордона и Зеленского и заявил, что там президент Украины пытается уйти от извинений.

"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!" – написал Кадыров.

Кроме того, глава Чечни призвал Зеленского позвонить Путину, закончить "с этой гражданской войной на востоке" и наладить отношение с "Великой Россией".

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"Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите свое слово! Выстройте правильные, добрососедские отношения с Великой Россией. Уверен, гарант Конституции Украины должен сделать первый шаг!" – добавил он.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров призвал "убивать, сажать и запугивать" тех, кто "оскорбляет чью-то честь" в интернете.

Также недавно Кадыров предложил сделать Владимира Путина "пожизненным президентом".

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