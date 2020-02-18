Не учитывает международное право: глава украинского МИД прокомментировал "Мюнхенский план"

«Он не учитывает то развитие, которое возможно, как видит себе Украина», - заявил Пристайко

/ Фото: МИД Украины

Опубликованный перед началом Мюнхенской конференции по безопасности пророссийский документ "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" не учитывает международное право, которое требует от России уйти с территории Украины и вернуть аннексированный Крым.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Благодаря усилиям, в частности Украины, было снято (план по безопасности в Украине из 12 шагов – Ред.), потом оно вернулось в немецкую версию и т.д., именно для того, чтобы максимальное количество людей ознакомить с этим "интеллектуальным продуктом". Мы действительно считаем, что этот "продукт" не учитывает много чего того, что есть на месте. Он не учитывает то развитие, которое возможно, как видит себе Украина. Точно не учитывает международное право, которое требует от России просто оставить украинскую территорию, отдать Крым и т.д", – сказал он в эфире программы на одном из украинских телеканалов.

Реклама

Пристайко прокомментировал последний пункт документа, говорящий о том, что Украина должна начать поиск своей собственной идентичности.

"Спасибо большое. Мы, уверен, разберемся, надо нам или не надо это делать", – резюмировал министр.

Напомним, что в случае с публикацией плана относительно Украины на сайте Мюнхенской конференции необходимо говорить не о реакции Киева, а о том, чтобы представить свой, украинский план по тем же вопросам.

Об этом в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" заявил политолог, один из учредителей Украинского института будущего Юрий Романенко.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в ходе 56-й Мюнхенской конференции по безопасности представили "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и Евроатлантическом регионе". Документ подготовлен 46 американскими, европейскими, украинскими и российскими дипломатами и экспертами. Он предлагает 12 шагов по прекращению войны на Донбассе и улучшению стабильности в регионе.

Позже МИД Украины заявил, что положения разработанного при участии России плана "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и Евроатлантическом регионе" противоречат официальной позиции Киева.

Все подробности в спецтеме Мюнхенская конференция

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама