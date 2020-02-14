В Мюнхене представили пророссийский план по Донбассу: что с ним не так

Положения разработанного при участии России плана "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" противоречат официальной позиции Киева.
Об этом после презентации документа непосредственно перед началом Мюнхенской конференции по безопасности заявили в Министерстве иностранных дел Украины.
"Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции Украинского государства", – подчеркнули дипломаты 14 февраля.
В то же время, в МИД автором документа назвали неправительственную организацию Euro-Atlantic Security Leadership Group.
"Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства", – добавили в внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве обратили внимание на то, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности не признало план официальным документом конференции, а его текст удалили с официального мероприятия.
Напомним, что в разработке трехстраничного документа принимали участие экс-министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг и другие.
Как уже сообщалось, Мюнхенская конференция по безопасности стартовала 14 февраля. В этом году мероприятие впервые посетит президент Украины Владимир Зеленский- он выступит с речью и проведет ряд встреч.
Как украинские политики участвовали в Мюнхенской конференции-2019 в прошлом году, смотрите в видеосюжете:
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