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В Мюнхене представили пророссийский план по Донбассу: что с ним не так

14 февраля, 19:19

Украина не примет документ, представленный на Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: REUTERS/Michael Dalder

Фото: REUTERS/Michael Dalder

Положения разработанного при участии России плана "Двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе" противоречат официальной позиции Киева.

Об этом после презентации документа непосредственно перед началом Мюнхенской конференции по безопасности заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции Украинского государства", – подчеркнули дипломаты 14 февраля.

В то же время, в МИД автором документа назвали неправительственную организацию Euro-Atlantic Security Leadership Group.

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"Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства", – добавили в внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве обратили внимание на то, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности не признало план официальным документом конференции, а его текст удалили с официального мероприятия.

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Фото: William Hook / Unsplash

Напомним, что в разработке трехстраничного документа принимали участие экс-министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг и другие.

Как уже сообщалось, Мюнхенская конференция по безопасности стартовала 14 февраля. В этом году мероприятие впервые посетит президент Украины Владимир Зеленский- он выступит с речью и проведет ряд встреч.

Как украинские политики участвовали в Мюнхенской конференции-2019 в прошлом году, смотрите в видеосюжете:

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МИД Украины мирный план война на Донбассе мюнхенская конференция

Источник: Интерфакс-Украина

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