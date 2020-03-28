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  1. Новости политики

"Не увольняйте людей": Зеленский обратился к бизнесу

28 марта, 07:40

Сергей Мартынец

Глава государств анонсировал важные программы поддержки для простых людей и бизнеса

Несмотря на то что в правительстве уже обещали заплатить людям, потерявшим работу из-за карантина, президент Владимир Зеленский попросил бизнес не увольнять людей и пообещал поддержку. Об этом он сказал по итогам встречи с депутатами фракции "Слуга народа", сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Он сообщил, что вскоре будут разработаны государственные программы поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в результате ограничительных карантинных мер. По его словам, таких программ готовится несколько, и они будут рассчитаны на разные слои населения.

"Пожалуйста, не увольняйте людей, мы вас будем поддерживать – маленький, средний бизнес. Не увольняйте людей", – сказал Зеленский.

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Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла несколько законов, чтобы помочь украинцам как можно легче пережить карантин. Так, например, были утверждены налоговые каникулы для бизнеса: до 31 мая вводится мораторий на все проверки, с 1 марта по 31 мая 2020 года налогоплательщикам не начисляется пеня, а та, что начислена, подлежит списанию, и многое другое.

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В свою очередь на временные послабления отреагировали представители бизнеса. Многие предприниматели настраиваются на определенные потери в связи со сложившейся ситуацией. Многие считают, что задача государства в период кризиса – обеспечить стабильность на валютном рынке. Читайте подробнее, чего не хватает украинским предпринимателям во время карантина.

Смотрите недавнее видеообращение Владимира Зеленского к украинцам:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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бизнес карантин Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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