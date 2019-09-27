"Не я эту войну начала": Скалецкая сделала заявление по скандалу в Минздраве

Зоряна Скалецкая. Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая снова заявила о продолжении начинаний команду Супрун, но при этом намерена провести полный аудит ведомства, чтобы остались только самые компетентные и профессиональные работники. Об этом говорится в ее заявлении на Facebook.

"Первое – в Минздраве будет проводится аудит. По его результатам лучшие, самые эффективные работники останутся работать на государство и украинский народ. Кто за картинками прячет неэффективность и бездействие – на выход. Реформа государственной службы – чтобы профессиональные чиновники работали на государство и не были политиками. Поэтому мне не понятно, почему чиновники давят на меня политическими средствами", – заявила она.

Скалецкая уточнила, что на сегодняшний день работа министерства идет в обычном режиме, а внутренние распри не влияют на то, "чтобы скорая доехала до пациента вовремя и были лекарства. Ее также удивила ситуация, что жалобы от чиновников ведомства не поступают к ней лично, а узнает она все из соцсетей.

Читайте также: Медреформа в Украине продолжится: как это будет

Реклама

"По обвинению и информации о лекарствах, приобретению автомобилей скорой помощи и другим упрекам. Я лично изучаю каждый из пунктов. Отдельное внимание – о закупке автомобилей. СБУ сообщило мне, что документы, которые мне предоставили на подпись, имеют признаки коррупции (растраты) на 100 млн гривен. Об этом несколько недель назад я сообщила и департаментам здравоохранения в областях. Хочу заверить всю команду министерства – все, кто работает эффективно на государство и народ Украины, специалист в своем деле – дальше будет работать в команде. И на том точка … Не я эту войну начала, но я ее закончу … Встреча с коллективом будет", – подчеркнула министр.

В тренде Брат Панова рассказал, сколько денег родственники кремлевских узников тратят на адвокатов

На днях сотрудники Минздрава, которые начинали работать еще при бывшем руководителе Ульяне Супрун, выступили с обращением к премьер-министру с просьбой разобраться с ситуацией в ведомстве. В письме отмечается, что якобы действия нового руководства ведомства ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине, а также предлагают увольняться "по-хорошему" тем, кто не согласен с нынешним руководством. Также в сеть попала аудиозапись совещания, где недавно назначенный заместитель министра Михаил Загрийчук предлагает руководителям директоратов уволиться, однако четких причин назвать не может.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно советник Скалецкой Дмитрий Раимов заявлял, что в Минздраве пройдут масштабные проверки. По его словам, аудит ожидает всех сотрудников Минздрава и учреждений, подконтрольных ведомству.

Ранее глава Минздрава Зоряна Скалецкая озвучивала приоритеты своей работы. Она считает, что очень важным вопросам является экстренная помощь. Подробнее смотрите на видео:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама