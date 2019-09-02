Новая глава Минздрава заявила о поддержке начинаний команды Супрун (фото)

Зоряна Скалецкая только на днях была назначена министром и теперь познакомилась поближе с подчиненными

Зоряна Скалецкая / Фото: Минздрав

Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (Черненко) встретилась с коллективом ведомства. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На встрече министр представила команду своих советников и призвала коллектив министерства продолжать правильные начинания предыдущей команды и совместно начать реализацию инициатив президента и Кабинета министров.

Кроме того, она планирует встретиться с каждым подразделением ведомства, чтобы представить план приоритетов работы на первые 100 дней.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 августа Верховная Рада проголосовала за новый Кабмин. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). В него вошли все новые лица, кроме главы МВД, – им остался Арсен Аваков.

Отметим, сегодня также стало известно, в какие комитеты Рады вошли Порошенко, Тимошенко и Вакарчук. После того, как парламент 29 августа утвердил глав парламентских комитетов, теперь стало известно, куда попали известные старые и новые политики. Кто-то будет осуществлять опеку над ветеранами, а кто-то займется вопросами нацбезопасностью и европейской интеграции Украины.

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