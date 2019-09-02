Новая глава Минздрава заявила о поддержке начинаний команды Супрун (фото)

Новый министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (Черненко) встретилась с коллективом ведомства. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
На встрече министр представила команду своих советников и призвала коллектив министерства продолжать правильные начинания предыдущей команды и совместно начать реализацию инициатив президента и Кабинета министров.
Кроме того, она планирует встретиться с каждым подразделением ведомства, чтобы представить план приоритетов работы на первые 100 дней.
Как сообщали новости "Сегодня", 29 августа Верховная Рада проголосовала за новый Кабмин. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). В него вошли все новые лица, кроме главы МВД, – им остался Арсен Аваков.
Отметим, сегодня также стало известно, в какие комитеты Рады вошли Порошенко, Тимошенко и Вакарчук. После того, как парламент 29 августа утвердил глав парламентских комитетов, теперь стало известно, куда попали известные старые и новые политики. Кто-то будет осуществлять опеку над ветеранами, а кто-то займется вопросами нацбезопасностью и европейской интеграции Украины.
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