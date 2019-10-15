"Негативное явление": в Кабмине отреагировали на встречу Эрдогана с "крымскими депутатами"

Турецкий лидер не побрезговал встретиться с незаконное избранными «депутатами», которые приехали с российской делегацией

Руслан Бальбек (первый слева), за ним Наталия Поклонская / Фото: Facebook

Встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с "крымскими депутатами" не будет иметь серьезных последствий, хотя сам факт негативный.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Он напомнил, что Турция находится в Черноморском регионе и она, как и никто другой, не заинтересована в росте влияния России, которое укрепилось после незаконной аннексии Крыма.

Реклама

"Я убежден: то, что произошло, является негативным явлением само по себе, но не будет иметь далеко идущих последствий, особенно в части НАТО, потому что Турция и Украина являются естественными партнерами в Черном море, и безопасность здесь надо рассматривать, прежде всего, в этом контексте. Я убежден, что на Североатлантическом треке у нас с Турцией будет продолжаться эффективное сотрудничество, они не блокируют сейчас и не будут блокировать", – сказал Кулеба.

Как сообщали новости "Сегодня", в Министерстве иностранных дел Украины вызвало беспокойство данная встреча. Украинские дипломаты направили ноту протеста Турции из-за этой встречи, а турецкого посла в Украине пригласили в МИД.

В свою очередь лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, который сам не единожды встречался с президентом Турции, заявил, что Эрдоган понятия не имел, кто такие Поклонская и Бальбек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама