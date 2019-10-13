Турция впервые приняла делегацию России с крымскими "депутатами"

В составе делегации были два "депутата" из оккупированного Крыма

Турция впервые приняла парламентскую делегацию России в составе которой были "крымские" депутаты. Об этом сообщает телеканал TRT.

Как отмечается, в составе российской делегации, принятой президентом Турции Реджапом Эрдоганом, находились два "депутаты Госдумы" от аннексированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Ранее Анкара отказывалась на официальном уровне встречаться с лицами, представляющими оккупированный Россией Крым.

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Об официальной позиции Министерства иностранных дел Украины пока неизвестно.

Напомним, 25 июня стало известно, что в Парламентской ассамблее Совета Европы разрешили делегации Российской Федерации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

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Затем в ассамблее рассматривали обжалование полномочий российской делегации. Регламентный комитет организации взялся проверять законность избрания депутатами Госдумы РФ представителей от оккупированного Крыма.

Ведь, как мы писали ранее, если России вернут право голоса, лишенного из-за оккупации и незаконной аннексии Крыма, это чревато тем, что в ПАСЕ будут работать люди, не имеющие на это права.

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