Нехватка воды в Крыму: у Зеленского указали на важную деталь

Украина не должна восстанавливать водоснабжение оккупированного Крыма до момента деоккупации. Об этом в интервью "Сегодня" сказал Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым.

"Нельзя идти на это восстановление. Нельзя поставлять воду в Крым, потому что это, по сути, ослабление давления на государство-оккупанта и решение одной из самых больших проблем, которая существует для государства-оккупанта. Поэтому мы коммуницируем эту позицию всем: министерствам, Офису президента, народным депутатам. Воду поставлять в Крым до деоккупации нельзя", - сказал он.

Антон Кориневич подчеркнул, что воды в Крыму для нужд населения хватает.

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"Когда мы говорим с крымчанами, проживающими на временно оккупированной территории, слышим всегда очень важный тезис. Воды в Крыму для нужд гражданского населения хватает. Более того, были исследования, которым можно верить, что потребности гражданского населения по воде обеспечиваются. Воды не хватает для кого или для чего? Для крупных предприятий, военных баз ВС РФ, для тех сотен тысяч людей, о которых мы говорили, переселяющихся из РФ на территорию временно оккупированного Крыма. В Крыму очень активно строятся многоэтажки, потому что этим людям надо где-то жить. Для этих вещей действительно может чего-то не хватать. Но, простите, украинское государство не должно решать эти проблемы за государство-оккупанта", – сказал он.

Чиновник также напомнил, что Россия – это государство-оккупант.

"Согласно международному гуманитарному праву, РФ, как государство-оккупант, должна самостоятельно обеспечивать все потребности оккупированной территории и гражданского населения. То есть всех людей, проживающих на этой оккупированной территории. Это обязательство РФ. Мы знаем, что вопрос водоснабжения является проблемным для РФ. Но это не снимает с нее обязательства это делать", – сказал он.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль допустил возможность, что Украина пустит воду в оккупированный Крым в случае гуманитарной угрозы украинцам, которые там проживают. Но поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд Украина не будет.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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