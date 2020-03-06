У Зеленского отреагировали на заявление премьера про воду для Крыма

Заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева против возобновления воды на оккупированный полуостров и считает, что новый премьер-министр пока еще "не в теме" по Крыму. Так она прокомментировала слова главы правительства Дениса Шмыгаля о нежелании перекрывать воду украинцам в Крыму.

Она напомнила, что ответственность за граждан на оккупированной территории несет страна-оккупант – Россия, поэтому не может быть и речи о возобновлении водоснабжения до полной деоккупации полуострова.

"Дискуссия о заботе о гражданах и т.д. не в первый раз идет, было это и в начале этого года, и несколькими годами раньше отдельными топ-чиновниками. Причины две: русский нарратив; отсутствие осведомленности о ситуации в Крыму, недостаточные знания международного права, анализа того, что будет происходить с нашими же гражданами, если воду пустят (еще большее давление и репрессии, потому что деньги в РФ освободятся для усиления военных и силовиков. Уверена, что новый премьер-министр пока не в контексте Крыма. Мы будем со своей стороны "брифить" все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды", – написала Ташева в Facebook.

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Чиновница заявила, что в случае возобновления поставок воды в Крым она подаст в отставку.

"Подам, как, уверена, это сделает вся наша команда. Никогда не держалась ни за какие должности или "работы". Но, решения такого по воде нету, со своей стороны мы донесем позицию относительно воды, и других принципиальных вопросов по Крыму", – добавила она.

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Как сообщали новости "Сегодня", после своего скандального заявления на телевидении, Шмыгаль уточнил свои слова по Крыму. Он объяснил, что у Украины нет возможности возобновить водоснабжение полуострова, несмотря на его желание.

Недавно мы писали, что в Крыму на водохранилищах появились острова. Этот эффект заметили на Тайганском водохранилище в Белогорском районе полуострова. Местные отмечают, что ситуация плачевная, а прогнозы – удручающие.

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Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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