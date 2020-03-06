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Шмыгаль в Раде назвал условие, при котором Украина даст воду Крыму

6 марта, 11:33

Денис Беспалов

Киев может пойти на такой шаг, если проживающим в Крыму украинцам будет угрожать гуманитарная катастрофа

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль допускает, что Украина может пустить воду в оккупированный Крым в случае гуманитарной угрозы украинцам, которые там проживают. Но поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд Украина не будет. Об этом глава правительства заявил во время часа вопросов к правительству.

"Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Мы будем поставлять, в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам, воду для хозяйственных нужд – хоть цистернами, хоть бутылями. Мы должны это обеспечить, это наш долг перед украинцами. Поэтому это важно", – добавил он.

Ранее в эфире одного из телеканалов Денис Шмыгаль заявил, что неподача воды в Крым приведет к гуманитарной катастрофе.

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"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", – сказал Шмыгаль.

Позже у себя на странице в Facebook он уточнил свою позицию, отметив что Украина не имеет возможности возобновить водоснабжение до деоккупации полуострова.

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Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускал возможность пустить воду в оккупированный Крым, если будут уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

Как известно, в 2017 году Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. Однако конструкция дамбы позволяет в любой момент возобновить водоснабжение полуострова.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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вода Крым Денис Шмыгаль

Источник: УНН

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