Нельзя постоянно жить в условиях обороны: французский эксперт о российской политике Макрона

REUTERS/Ian Langsdon, Alexey Nikolsky

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В Министерстве иностранных дел Франции есть дипломаты с пророссийскими (пропутинскими) взглядами и люди, которые открыто называют Россию врагом . И на этой разнице в подходах Парижа к Москве может сыграть и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом ассистент директора Института политических исследований Парижа SciencesPo Флоран Парментье рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Линия (президента Эммануэля) Макрона такова, что в Украине Франция является посредником в урегулировании, но в Африке они с Россией соперники. Россия пытается дестабилизировать французскую политическую модель", – говорит политический эксперт.

По его мнению, в долгосрочной перспективе нужно найти точки соприкосновения, нежели постоянно жить в условиях обороны.

"Но мы не сможем достичь нового формата европейской архитектуры безопасности без разрешения одного из замороженных конфликтов. Возможно, это будет в Украине. А может, в Грузии или Молдове. Если мы этого действительно хотим, нам нужно достичь успеха с Россией. И этот успех не обязательно будет поражением для наших восточных партнеров. За последние пять лет мы пытались обрубить все общие связи с Россией. Что-то принесло результаты, что-то нет. Может, новый подход тоже не принесет результатов. Но мы должны попытаться", – подчеркнул Флоран Парментье.

Комментируя вопрос, недооценивает ли Макрон путинскую Россию, ассистент директора Института политических исследований Парижа заметил:

"У (президента РФ Владимира) Путина есть свое видение будущего Европы, которое прямо противоречит идеям Макрона. Его либеральные идеи российский президент подрывает. По многим вещам мы с Россией не соглашаемся. Значит, сначала нужно попробовать поработать над тем, где мы соглашаемся, а потом вернуться к спорным моментам. Мне кажется, похожий подход использует и Зеленский. Он очень прагматичный парень и, я думаю, готов пожертвовать своим рейтингом, чтобы добиться успеха. Но если ему это не удастся, то справедливо можно будет сказать, что это произошло по вине России, а не Украины", – подытожил Флоран Парментье.

Напомним, 9 декабря в Париже прошла встреча "Нормандской четверки" , на которой Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель выступили модераторами переговоров Владимира Зеленского и Владимир Путина, хотя украинская сторона рассчитывала, что западные лидеры будут играть на стороне Киева.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Мы не можем допустить в Украине второй Боснии": интервью с французским экспертом" .

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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