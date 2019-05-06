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Необходимость или политические игры: зачем Зеленскому референдум о вступлении Украины в НАТО

6 мая, 13:42

Эксперты прокомментировали заявление штаба Зеленского

Фото: Facebook

Заявление штаба новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по поводу проведения референдума о подтверждении вступления в НАТО – не более чем предвыборное заигрывание с частью избирателей.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

По его словам, это заявление необходимо, чтобы смягчить резкие высказывания Зеленского в отношении России.

"Никто никакой референдум проводить не будет. В ходе кампании Зеленскому нужно было сказать, что он поддерживает нынешний курс. С другой стороны, он хотел максимально расширить базу своей поддержки. Поэтому сделал оговорку, что будем проводить референдум. Он пытался задобрить всех – и тех, кто "за", и те, кто "против". Восток ранее его поддержал. Но он выступил с довольно резкими заявлениями в отношении России. Это может оттолкнуть определенную часть электората на востоке. И этим заявлением он пытается ее вернуть", – говорит Гарань.

О политических играх говорит и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Сейчас это заигрывание с определенной частью электората, с определенными регионами страны, где есть люди, которые считают, что нам это не нужно", – рассказывает Бала.

Кроме того, как говорят эксперты, сама процедура вступление в НАТО не требует обязательного проведения референдума.

"Вопрос о референдуме с практической точки зрения вообще не стоит. Если исходить из Конституции Украины, то референдум не является необходимым. Вступление в НАТО не требует проведения референдума. У нас есть курс. Курс закреплен. Но на этом пути у нас есть конкретные вещи, которые нам надо сделать. По ЕС – это выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, по НАТО – получение ПДЧ. Это практические вещи", – продолжает Гарань.

В принципе, вопрос о проведении может встать перед Украиной, но это лишь после одобрения заявки на вступление в НАТО.

"Референдум надо проводить тогда, когда заявку Украины одобрят. Тогда надо определять, согласятся или не согласятся граждане Украины, чтобы их страна стала членом НАТО", – добавляет Бала.

Напомним, 19 февраля действующий президент Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Конституцию по закреплению курса Украины в Европейской Союз и НАТО. 

Одновременно в статью о полномочиях самого президента вписана фраза о том, что он становится "гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и НАТО".

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Тег заявление, НАТО, курс, Зеленский, референдум, бала, штаб , Евросовет, гарань

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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