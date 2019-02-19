Порошенко прямо в Раде подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО
Сегодня в парламенте проходит спецзаседание, посвященное годовщине российской агрессии
Президент Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Конституцию по закреплению курса Украины в Европейской Союз и НАТО. Это случилось на сегодняшнем специальном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине российской агрессии.
Он также очертил граничный срок для подачи заявки Украины на членство в ЕС.
"Свою стратегическую миссию вижу в том, что гарантировать неотвратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 года подать заявку на членство в Европейский Союз и получить План действий по членству в НАТО. Это есть наша общая задача … Мы не будем спрашивать разрешения у Путина, куда нам двигаться дальше. Мы идем свои путем и сами принимаем решения" – заявил Порошенко.
Президенту передали закон о внесении изменений в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО и он подписал его прямо на парламентской трибуне в присутствии не только украинских политиков, но и европейских.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало не обратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.
В свою очередь в НАТО призвали Украину продолжать путь реформ. "Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу и солидарность НАТО с Украиной является твердой. Это (реформы) имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе".
На решение Рады отреагировали и европейские дипломаты. В Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.
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