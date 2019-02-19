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Порошенко прямо в Раде подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

Сегодня, 13:28

Сегодня в парламенте проходит спецзаседание, посвященное годовщине российской агрессии

Порошенко с Парубием и Гройсманом
Порошенко с Парубием и Гройсманом. Фото: Twitter
Порошенко прямо в Раде подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/be7/eca/5c6be7ecaa1c2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/be7/eca/5c6be7ecaa1c2.jpg Политика Сегодня в парламенте проходит спецзаседание, посвященное годовщине российской агрессии

Президент Петр Порошенко подписал принятый парламентом закон о внесении изменений в Конституцию по закреплению курса Украины в Европейской Союз и НАТО. Это случилось на сегодняшнем специальном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине российской агрессии.

Он также очертил граничный срок для подачи заявки Украины на членство в ЕС.

"Свою стратегическую миссию вижу в том, что гарантировать неотвратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 года подать заявку на членство в Европейский Союз и получить План действий по членству в НАТО. Это есть наша общая задача … Мы не будем спрашивать разрешения у Путина, куда нам двигаться дальше. Мы идем свои путем и сами принимаем решения" – заявил Порошенко.

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Президенту передали закон о внесении изменений в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО и он подписал его прямо на парламентской трибуне в присутствии не только украинских политиков, но и европейских.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало не обратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

В свою очередь в НАТО призвали Украину продолжать путь реформ. "Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу и солидарность НАТО с Украиной является твердой. Это (реформы) имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе".

На решение Рады отреагировали и европейские дипломаты. В Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Тег закон, Рада, НАТО, ЕС, Порошенко

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