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Неожиданная замена: стало известно, кто войдет в Раду вместо Луценко

12 ноября, 17:34

Член партии «Европейская солидарность» Наталия Бойко уступила право стать депутатом Владимиру Вятровичу

Владимир Вятрович. Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Владимир Вятрович. Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

После того, как Верховная Рада прекратила депутатские полномочия Ирины Луценко, ее место во фракции "Европейская солидарность" займет бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук на своей странице в Facebook объяснил, почему именно он проходит теперь в парламент и станет народным депутатом.

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"После того, как Ирина Луценко сложила мандат народного депутата, ее место должна была занять Наталья Бойко, у которой было 24 место в партийном списке "Европейской солидарности". Но она отказалась от получения мандата народного депутата, фактически отдав его Владимиру Вятровичу. Уверен, что Наталья Бойко достойно бы представляла "Европейскую солидарность" в парламенте, и можно только поблагодарить за ее решение и поздравить Владимира Вятровича с тем, что он получит мандат народного депутата. Он своей профессиональной, патриотической деятельностью в пользу украинского государства в течение последнего десятилетия вполне заслужил право представлять украинских избирателей в парламенте", – написал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре Вятрович был уволен с поста главы Института нацпамяти. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров. Он отмечал, что за 5,5 лет ему удалось достичь большинства амбициозных целей.

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Верховная Рада депутат Ирина Луценко Европейская солидарность Владимир Вятрович

Источник: Сегодня

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