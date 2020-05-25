Нетаньяху пригласил Зеленского в Израиль: подробности телефонного разговора

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Глава украинского государства поздравил главу израильского правительства со вступлением в должность и пожелал успехов в его деятельности, сообщает пресс-служба ОПУ.
"Поздравляю вас с назначением на должность премьер-министра и завершением формирования правительства. Поражен вашим политическим мастерством – история формирования правительства единства является невероятной", – сказал украинский лидер.
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Зеленский подчеркнул, что обе страны остаются надежными друзьями и партнерами. Стороны обсудили направления дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия двух государств в борьбе с пандемией COVID-19.
"Израиль – это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с коронавирусом", – сказал президент Украины.
Нетаньяху в свою очередь заявил, что его страна рассмотрит этот запрос Украины, отметив дружеских отношениях двух государств.
Зеленский отметил также важность двухсторонней торговли, особенно в время пандемии. В связи с этим он призвал Нетаньяху как можно скорее завершить ратификацию двустороннего Соглашения о свободной торговле, подписанного еще 21 января 2019 года.
Собеседники также обсудили перспективность участия израильской стороны в строительстве международного аэропорта в Черкассах и автодороги.
Напоследок Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией.
Как сообщали новости "Сегодня", 23 января украинский лидер был с визитом в Израиле, где уже встречался с Нетаньяху. Также он принимал участие во Всемирном форуме Холокоста, где почтили память жертв трагедии. Однако еще перед мероприятием Зеленский и делегация Украины уступили свои места на форуме людям, которые пережили эту катастрофу, посчитав, что они больше заслуживают там находиться.
После этого в Израиле не оценили благородства Зеленского. Администрации Яд ва-Шем не понравилось, что президент уступил место на мемориальном мероприятии пережившим Холокост.
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