Нетаньяху рассказал, что обсудит с Зеленским

/ Фото: AFP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что именно собирается обсудить на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает канцелярия главы правительства Израиля.

Нетаньяху сообщил, что собирается обсудить с Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение между странами.

"Я сейчас вылетаю в Украину с важным визитом по приглашению президента страны Зеленского. Я собираюсь обсудить с ним создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение между нами, а также другие вопросы, которые будут способствовать укреплению прекрасных отношений между нашими странами", — сказал Биньямин Нетаньяху.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху летит в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американское еженедельное издание The Jewish Press писало, что визит будет двухдневным, продлится 18-19 августа и будет даже кое в чем уникальным. Как оказалось, глава правительства Израиля совершит первый за 20 лет визит в Украину

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Кроме того, Нетаньяху будет первым лидером мирового масштаба, который встретится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В Офисе президента раскрыли детали предстоящей встречи.

Напомним, в марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для заключения соглашения, а в январе 2019 года первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и министр экономики Израиля Эли Коэн подписали указанный документ.

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