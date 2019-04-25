"Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу": "военная доктрина" Зеленского

Противостоять противнику будет профессиональная, добровольная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО

Фото: AFP

Владимир Зеленский, который согласно подсчету 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, победил на выборах президента Украины, намерен обеспечить руководство силами обороны в соответствии со стандартами НАТО. Об этом речь идет в тексте военной доктрины, который команда Зеленского передала журналистам, сообщает Новое время.

"Вопросы безопасности и обороны – сфера ответственности президента. Мы обеспечим объединенное руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами – членами НАТО. В кратчайшие сроки решим проблему перевода системы органов военного управления на J-, G-, S- структуры", - говорится в тексте документа.

Также отмечается, что планированием обороны и стратегическим применением Вооруженных Сил будет заниматься Генеральный штаб, формированием и подготовкой войск и сил – командование видов Вооруженных Сил и отдельных родов войск, применением войск и сил – объединенный оперативный штаб.

"Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО. Армия будет усилена резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны. Мы обеспечим привлечение к руководству армией боевых офицеров, которые заботятся о жизни солдата и способны одерживать победы", – говорится в документе.

Командиры и органы управления тактического и оперативного уровня получат максимально возможную самостоятельность в принятии решений по отражению вооруженной агрессии.

"Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу", – говорится в тексте.

Ранее мы писали, что в Кремле недовольны позицией Зеленского по Донбассу.

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