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Позицией Зеленского по Донбассу недовольны: Путин сделал заявление

Сегодня, 13:46

После развязанной войны хозяин Кремля заявляет о желании восстановить отношения с Украиной

Фото: AFP

Российский лидер Владимир Путин о диалоге с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским пока не спешит говорить, так как уже недоволен его позицией по Донбассу. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке.

Отвечая на вопрос, как при новом президенте Украины будут складываться российско-украинские отношения, он ответил: "Этого я не знаю, это будет зависеть от той политики, которую будет проводить новое политическое руководство Украины. А мы хотим, готовы к тому, чтобы восстанавливать отношения в полном объеме, но мы не можем делать это в одностороннем порядке".

В то же время он прокомментировал заявления будущего президента Украины Владимира Зеленского, который не признает особый статус для Донбасса, а значит, по мнению российского лидера, якобы отказывается выполнять Минские соглашения.

"Что же касается еще действующих, но уходящих от власти, и приходящих на смену властей Украины, то и прежние, и приходящие, насколько я себе представляю, они же об этом публично говорят, например, не собирались и не собираются до сих пор подписывать соответствующие нормативные акты об амнистии, они не собираются признавать особый статус т.н. "ЛНР" и "ДНР". Это ключевые вопросы Минских соглашений. Это означает, что они не собираются исполнять Минские соглашения, а как же судьба людей, которые проживают на этих территориях?", – сказал Путин и добавил, что все-таки рассчитывает на реализацию новой украинской администрацией Минских соглашений для нормализации отношений между РФ и Украиной.

Отметим, что Минские соглашения отказывается выполнять сама Россия, ведь первыми пунктами "Минска-2" значатся прекращения огня на фронте, вывод российских войск с украинской территории и разоружение боевиков. На Западе также регулярно указывают на отсутствие желания у Кремля выполнять договоренности.

А тем временем в Украине и на Западе активно обсуждают возможность переговоров между Путиным и Зеленским. Так, например, спецпредставитель США Курт Волкер поддерживает этот вариант. А вот военный советник будущего президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что встречи один на один не должно быть и назвал условие переговоров Зеленского с Путиным.

Также на днях сам Зеленский рассказывал, как он будет строить отношения с Россией. Больше смотрите на видео.


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Тег Россия, Путин, Донбасс, Зеленский

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Источник:

УНИАН

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