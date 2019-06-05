"Ни нашим, ни вашим": эксперты прогнозируют, состоятся ли выборы

Депутаты утверждают, что президент руководствовался не законом, а так называемым запросом общества

Быть или не быть выборам 21 июля? Конституционный суд принялся рассматривать обращения депутатов. Часть из них утверждают, что президент руководствовался не законом, а так называемым "запросом общества". Имеют на это и доказательства. Сегодня их передали в КСУ. Между тем политические эксперты оценили шансы на отмену выборов и назвали альтернативные даты, если указ Владимира Зеленского таки отменят.

Почти 300 страниц доказательств неконституционности роспуска Рады несут в Конституционный суд представители "Народного фронта". Это и стенограммы заседаний, и заявления о формировании парламентского большинства и выход из нее. Говорят, коалиция вполне законно просуществовала до 17 мая этого года. На формирование новой был еще месяц, но времени не дали.



Андрей Тетерев, народный депутат, первый заместитель председателя фракции партии "Народный фронт"

"Мы утверждаем что указ президента был неконституционным. Вопрос не в том, когда состоятся выборы. Самый главный критерий – не месяц вперед или назад. Главный критерий, за который мы боремся – 62 нардепа – все наше общество, которое нас сейчас поддерживает, чтобы это происходило исключительно в нормах и плоскости Конституции и закона".

Был ли конституционным указ, суд должен решить в течение месяца, ведь вчера КСУ признал это дело неотложным. Между тем, политологи делают свои предположения, как будет развиваться ситуация.

"Больше склоняюсь, скажем 60 на 40, что КС признает этот указ Зеленского неконституционным. Им нужно дать юридическое обоснование. Совсем обнулить себя, показать в этой ситуации, что Конституционный суд откровенно становится на сторону антиконституционного решения им не нужно. Почему? Потому что по сути это репутация этого суда, и это подрывает доверие ко всем их решениям, которые будут приняты в будущем", – говорит политолог Тарас Березовец.

У Владимира Фесенко несколько иное мнение.

"Я думаю, что большинство судей Конституционного суда на самом деле сейчас в огромном ступоре", – отметил он.

Политолог убежден – если решение признают неконституционным, то пойдут на конфликт с властью и общественным мнением. Поэтому, мол, лучшим в такой ситуации будет так называемое "соломоново решение".

"Ни нашим, ни вашим. Или и вашим, и нашим. Сказать, что да, не совсем корректный указ в некоторых моментах, но и сам факт из парламентской коалиции в Верховной Раде тоже был неконституционным, что у нас коалиции не существует с 16-го года", – отмечает Владимир Фесенко.

Такое решение будет означать, что выборы таки состоятся 21 июля. В Центризбиркоме же к ним уже на полную готовятся: проводят тендеры, распределяют средства. Однако из-за правовой коллизии не все члены ЦИК соглашаются брать на себя такую ​​ответственность.

"Поскольку до сих пор не решен основной вопрос – о конституционности оснований начала избирательного процесса внеочередных выборов, я считаю безосновательным и безответственным распределять средства в таких крупных размерах", – заявляет член Центральной избирательной комиссии Татьяна Юзькова.

Но если виборов таки не отменят, есть риск не успеть технически подготовиться, в частности, напечатать необходимое количество бюллетеней.

"Я знаю, что рассматриваются другие даты проведения выборов – 4 или 25 августа. Президент может внести изменения в свой указ. Отсрочив немного выборы для того, чтобы ЦИК и правительство успели напечатать бюллетени, организовать избирательный процесс", – говорит директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

И какого бы числа выборы не состоялись, если они пройдут таки летом, явка будет ниже, чем обычно, прогнозируют политологи: студенты разъедутся по домам, а многие офисные работники по отпускам.

Как сообщалось, ЦИК зарегистрировала первых международных наблюдателей. Один наблюдатель зарегистрирован от Всемирного конгресса украинцев, еще девять – от ENEMO.

Ранее ЦИК утвердила распределение средств на подготовку и проведение досрочных парламентских выборов в сумме почти 1,95 млрд грн.

Кроме того, ЦИК предоставила 50 общественным организациям разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах народных депутатов 21 июля 2019 года.

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