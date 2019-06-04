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Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала первых международных наблюдателей

4 июня, 18:16

Один наблюдатель зарегистрирован от Всемирного конгресса украинцев, еще девять – от ENEMO

Фото: AFP

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первых официальных наблюдателей от международных организаций на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Один международный наблюдатель зарегистрирован от Всемирного конгресса украинцев и девять – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO.

Таким образом, по состоянию на 4 июня Центризбирком зарегистрировала 10 международных наблюдателей.

Ранее ЦИК утвердила распределение средств на подготовку и проведение досрочных парламентских выборов в сумме почти 1,95 млрд грн.


Сообщалось, что Центризбирком упростил смену места голосования для избирателей. Избирателям станет легче проголосовать не по месту прописки на парламентских выборах.

Кроме того, ЦИК предоставила 50 общественным организациям разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах народных депутатов 21 июля 2019 года. 

При этом в комиссии ранее пожаловались, что на печатание бюллетеней есть всего 17 дней вместо 70. Также ведомство рискует не успеть подготовить информационные плакаты о кандидатах.

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Тег выборы, ЦИК, парламентские выборы

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УНИАН

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