"Никаких тайных решений": Гончарук объяснил увольнение госсекретаря Минздрава

В Минздраве в последнее время все чаще возникают скандалы, а теперь еще и убрали высокопоставленного чиновника

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение об увольнении госсекретаря Министерства здравоохранения Артема Янчука не было тайным и было принято в обычной рабочей обстановке на заседании правительства наряду с другими кадровыми решениями, и никакой "зрады" в этом нет. Об этом он рассказал в своем влоге "Чашка премьера".

"Никаких тайных решений относительно Минздрава мы не принимали. Наше правительство традиционно работает и по субботам и это далеко не первое заседание, которое мы проводит в выходной день", – сказал он.

Гончарук отметил, что 12 октября были принято не одно решение по увольнениям и назначениям.

"Поэтому решение по госсекретарю Минздрава было далеко не единственным в этот субботний вечер. Ничего тайного в этом нет", – сказал премьер.

Глава правительства объяснил, что парламент избрал министров, и каждый министр для достижения результатов должен выбрать себе команду, с которой ему комфортно будет работать.

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"Увольнения госсекретаря (Минздрава. – Ред.) было инициативой и решением министра (здравоохранения Зоряны Скалецкой. – Ред.). И любое кадровое решение министра я поддерживаю, потому что он несет за него ответственность. На должность госсекретаря мы проведем честный и открытый конкурс, в котором может принять участие любое порядочный и профессиональный специалист, у которого не будет конфликта с новой командой", – сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что любые заявления, что реформа здравоохранения сворачивается – не имеет под собой никакого основания и добавил, что коррупция в Минздрав точно не вернется.

Видео: facebook.com/PMHoncharuk/

Отметим, что 12 октября бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook сообщила, что Кабмин своим решением уволил члена ее команды Артема Янчука, который работал в Минздраве с 2017 года.

"На закрытом заседании правительства Зоряной Скалецкой был с голоса вынесен вопрос об увольнении государственного секретаря Артема Янчука, который со среды находится в декретном отпуске … По сути, правительство сегодня уволило человека, который находится в декретном отпуске и ухаживает за тремя детьми. И сделали это без всякого предупреждения, как трусы. Перед выходом в декрет он возложил свои обязанности на генерального директора, директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирину Литовченко", – написала экс-чиновница.

Артем Янчук. Фото: facebook.com/artem.yanchuk.7

Как сообщали новости "Сегодня", в последнее время в Минздраве разгорелись нешуточные страсти. Сотрудники ведомства, которые начинали работать еще при бывшем руководителе Ульяне Супрун, выступили с обращением к премьер-министру с просьбой разобраться. В письме отмечается, что якобы действия нового руководства ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине, а тем, кто не согласен с нынешним руководством, предлагают увольняться "по-хорошему" . Также в сеть попала аудиозапись совещания, где недавно назначенный заместитель министра Михаил Загрийчук предлагает руководителям директоратов уволиться, однако четких причин назвать не может. Министр Зоряна Скалецкая сделала заявление по скандалу в Минздраве.

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