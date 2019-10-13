В Кабмине новые назначения и увольнения: появились подробности

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После того, как Кабинет министров решил вопрос с долгами перед шахтерами, министры взялись за кадровые перестановки – были назначены два замминистра и уволены несколько чиновников, сообщает пресс-служба правительства.

Так, сначала члены правительства поддержали назначение на должности заместителя министра энергетики и окружающей среды Абрамовского Романа Романовича и Рябчина Алексея Михайловича.

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Следующими решениями были увольнения. Кабмин освободил от должностей следующих лиц:

Янчука Артема Александровича от должности государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины;

Евдоченко Леонида Александровича от должности председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Петрука Виталия Викторовича от должности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения. Временное исполнение обязанностей руководителя агентства возложена на Фещенко Владимира Петровича (заместитель Петрука);

освобожден от должности первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции Яковлев Игорь Олегович. Временно его обязанности будут исполнять Канцурак Виктор Васильевич;

Кравченко Андрей Михайлович освобожден от должности заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства.

Как сообщали новости" Сегодня", председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает целесообразным создание в Кабинете министров должности вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий. Ему понравилось одно из предложений во время представления Программы деятельности правительства.

В то же время в Украине осень самом разгаре, а недавние холода заставили заговорить о включении батарей. В то же время украинцы с ужасом ждут платежек за тепло. Премьер-министр Алексей Гончарук успокоил украинцев относительно тарифом на отопление.

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