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"Никакой амнистии преступникам": Загороднюк огорчил боевиков

9 октября, 13:51

В Минских соглашениях прописана амнистия для боевиков, но эту норму могут пересмотреть

/ Фото: AFP

Ранее в МИД Украины выступили против полной амнистии для боевиковт.наз "ДНР" и "ЛНР", а теперь министр обороны Андрей Загороднюк четко дал понять, что к террористам не будет снисходительного отношения.

Об этом он сказал во время встречи "Диалоги об Украине" в Житомире, сообщает "Укринформ".

Отметим, что в Минских соглашения прописан вариант амнистии для боевиков, которые не совершали тяжких преступлений. Однако министр обороны отметил, что документ подписывался аж в 2014 году под давлением, поэтому сейчас ситуация изменилась и могут быть новые решения по этому вопросу.

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"Мы не рассматриваем вопрос о каком-то особом снисходительном отношении к преступникам, террористам. Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами (урегулирования ситуации на Донбассе – ред.) такова, что они совершенно не рассматривают вопрос относительно амнистии преступников. Ни в одном из сценариев никто не видит амнистии террористам и преступникам, воевавшим против наших и особенно тех, кто совершили преступления", – говорит Загороднюк.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко рассказывал о двух вариантах для боевиков случае ухода России с Донбасса. Он дал понять, что в таком случае на освобожденных территориях не должно быть никаких незаконно вооруженных людей.

Смотрите также видеообращение президента Владимира Зеленского к украинцам, в котором он объяснил суть скандальной "формулы Штайнмайера" и о других планах по урегулированию конфликта:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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