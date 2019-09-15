В МИД Украины выступили против полной амнистии для боевиков

В 2015 году был проголосован закон об амнистии, который не предусматривал никаких полных амнистий

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Выступая на на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не поддерживает полную амнистию для боевиков ДНР\ЛНР.

Он напомнил, что в законе об амнистии 2015 года не содержится норма о безоговорочной амнистии.

"Хочу напомнить, что в 2015 году был проголосован закон об амнистии, который не предусматривал никаких полных амнистий. Так же полных амнистий не предусматривает никакая работа нынешней дипломатии", — заявил Пристайко.

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Ранее Пристайко заявил, что новая украинская власть предлагает провести местные выборы на временно оккупированных Россией территориях Донбасса.

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В последствии он заверил, что в Конституцию Украины не будут вноситься никакие изменения о так называемом "особом статусе" Донбасса.

Также он заявил, что выборы на Донбассе не будут проходить на условиях боевиков.

Кроме того, Пристайко рассказал об основных ожиданиях президента Украины Владимира Зеленского от переговоров лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Франции, Германии и России).

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