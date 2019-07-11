"Никакой я не бандит": Годунок после конфликта с Зеленским намерен обратиться в СБУ

Бориспольский чиновник хочет доказать, что обвинения президента в его адрес беспочвенны

Ярослав Годунок. Фото: Facebook

Секретарь Бориспольского горсовета Киевской области Ярослав Годунок заявил, что не собирается жаловаться на президента Владимира Зеленского и намерен обратиться к СБУ с запросом уточнить, есть ли какая-то информация, порочащая его. Об этом он сказал в видеообращении.

По словам чиновника, его конфликт с президентом начали использовать пророссийские силы и телеканалы, и пытаются сделать из этого провокацию. Секретарь горсовета напомнил, что он один из тех, кто поддерживал Зеленского на президентских выборах.

"Я не хочу расшатывать ситуацию в Украине, когда сегодня вражеские каналы и СМИ, которые принадлежат российским силам, пытаются использовать эту ситуацию как провокацию и продемонстрировать в плохом свете нашего президента. Я завтра не иду никуда в СБУ. Я планирую завтра обратиться к ним с депутатским запросом, есть ли на меня какая-либо информация, которая может меня порочить. Я думаю, президент разберется в той нелепой ситуации, в которую мы оба попали, соответствующим образом отреагирует и покажет, что никакой я не бандит", – сказал Годунок и добавил, что главе государства в его окружении просто предоставили недостоверную информацию.

Как сообщали новости "Сегодня", во время визита в Борисполь 10 июля президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания секретаря горсовета. Между главой государства и местным чиновником возникла перепалка после того, как Зеленский узнал о его прошлом.

Кроме того, Зеленский успел поспорить и с мэром Борисполя из-за "метрового" слоя фекалий в озере. Глава государства спросил местного градоначальника Анатолия Федорчука , "почему в прошлом году потрачено 17 млн гривен на очистку озер в Борисполе, а по факту в некоторых озерах на дне почти метр фекалий".

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