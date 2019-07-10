Зеленский поспорил с мэром Борисполя из-за "метрового" слоя фекалий в озере

Федорчук говорит, что даже водолазы отказались спускаться в загрязненное озеро

Зеленский в Бориспольском горсовете. Фото: president.gov.ua

После того, как президент Владимир Зеленский выгнал в Борисполе с заседания секретаря горсовета, он вступил в перепалку с мэром города Анатолием Федорчуком из-за загрязненного фекалиями озера. Об этом шла речь во время встречи главы государства с активом Киевской области.

Зеленский рассказал, что перед заседанием Бориспольского городского совета ему дали перечень вопросов, на которые хотели бы услышать ответ от мэра, например, "почему в прошлом году потрачено 17 млн гривен на очистку озер в Борисполе, а по факту в некоторых озерах на дне почти метр фекалий".

На что мэр Борисполя ответил: "Дело в том, что, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные индивидуумы...".

Анатолий Федорчук. Фото: Facebook

Зеленский его прервал: "... то есть они метр "нагадили", вы хотите сказать? Они люди у нас нормальные… Вы что, издеваетесь?".

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В свою очередь Федорчук рассказал: "Они ночью занимаются и так далее ... это о культуре наших людей говорит. Мы очень много денег вложили в создание зон отдыха… Когда мы пригласили туда водолазов – они отказались туда спускаться, это я рассказываю реалии".

Президент отметил: "Я такого еще не слышал. Люди виноваты, что мы не почистили (озера – ред.). Это еще кто-то из министров, я помню, я еще не был президентом, сказал, что у нас люди очень много едят (министр социальной политики Андрей Рева – ред.), а у вас обратная ситуация – они очень много...".

Как сообщали новости "Сегодня", президент назначил новым главой Киевской облгосадминистрации Бно-Айрияна. Также Зеленский предложил перенести Киевскую ОГА из столицы. Президент Украины объяснил новому главе облгосадминистрации, почему нужно переехать из Киева, а тот захотел в современный оупен-спейс, но получил смешной ответ.

Смотрите видео, как Зеленский выгонял секретаря Бориспольского городского совета с заседания:

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