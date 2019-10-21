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Никто Украине не может пообещать членство в Евросоюзе и НАТО – Кулеба

21 октября, 13:47

Не надо превращать вопрос членства в ЕС и НАТО в фетиш, заявил вице-премьер

Дмитрий Кулеба. Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

Дмитрий Кулеба. Фото: Дмитрий Кулеба/Facebook

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который ранее рассказал о курсе Киева на евроинтеграцию, заявляет, что никто Украине не может пообещать членство в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом Кулеба сказал во время выступления на дискуссионной панели "Украина-НАТО: что на столе переговоров?".

Он отметил, что целью Украины является членство в ЕС и НАТО.

"Но не надо превращать вопрос членства в фетиш. Это очень важно. Мы не делаем это членство ради членства, мы делаем это для людей, мы делаем это для нашей страны, это фундаментально", – заявил он.

При этом вице-премьер сказал, что членство зависит не только от Украины.

"Вы видите, что произошло с Северной Македонией и Албанией, которых тянули за руки и обещали, в которых вливали деньги, которых ломали в некоторых вопросах через колено, обещая, что потом будете в ЕС и все наладится. В НАТО ситуация не легче, потому какие бы сейчас слова ни говорилось, никто сейчас нигде не может пообещать членство. Давайте говорить людям правду", – подчеркнул Кулеба.

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Вместе с тем он сказал, что сейчас все делается, чтобы Украина "была прочной и эффективной страной, и готовой в любое время, когда наступят политические обстоятельства, стать членом Европейского Союза и НАТО".

"Я убежден, что курс на Запад, курс в Европейский Союз и НАТО – они уже необратимы", - заявил Кулеба.

Также он выразил убеждение, что украинское общество имеет достаточно силы, чтобы сделать этот курс необратимым.

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"Я вижу достаточное количество людей в органах власти, способных обеспечивать необратимость этого курса", - добавил Кулеба.

Кроме того, по его словам, Украине удалось отстоять этот курс во время Революции достоинства в 2013-2014 годах.

"И я убежден, что с тех пор эта часть общества только укрепилась", – заявил Кулеба.

При этом он считает, что в процессе реформ "всегда что-то будет не так".

"Но мы должны ориентироваться именно на то, чтобы мы хотели этого, чтобы у нас в обществе укреплялся и в дальнейшем этот слой, эта часть элит гражданского общества и просто людей, которые будут понимать, что мы должны это делать – двигаться на Запад", – сказал Кулеба.

Напомним, в последние дни октября в Украину приедет руководство НАТО – члены Североатлантического совета посетят Киев и Одессу. Возглавит делегацию генсек альянса Йенс Столтенберг, который проведет в украинской столице заседание комиссии Украина-НАТО.

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НАТО Европа Дмитрий Кулеба

Источник: УНИАН

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