Руководство НАТО посетит Украину

В последние дни октября в Украину приедет руководство НАТО – представители военного Альянса посетят Киев и Одессу.

Визит ожидается в последние дни октября. Планируется, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг проведет комиссию Украина-НАТО, в которой примет участие и президент Владимир Зеленский.

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Также планируется встреча руководства Альянса с новоизбранными депутатами и представителями гражданского общества.

Напомним, во время своего рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Столтенбергом, обсудив дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия Украины и НАТО.

Также "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада поддержала проект постановления о проведении сессии ПА НАТО в Украине в 2020 году. В следующем году в Киеве состоится ряд мероприятий, в частности пленарное заседание, заседания комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и тому подобное. Ожидается прибытие до 600 иностранных гостей.

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