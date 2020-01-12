Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условие

12 января, 18:09

Матеуш Моравецкий назвал единственный путь для нормализации отношений Москвы и Брюсселя

Матеуш Моравецкий. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Матеуш Моравецкий. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Пока Россия не вернет Украине контроль над аннексированным Крымским полуостровом и не перестанет помогать боевикам на Донбассе, о нормализации отношений между Москвой и Евросоюзом не может быть и речи.

Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Нормализация отношений Евросоюза с Россией не имеет смысла без действий другой стороны. Для этого Россия должна выйти из Крыма и отказаться от своего влияния на востоке Украины. Мы также считаем не очень конструктивной роль России в Сирии", – сказал Моравецкий.

Реклама

Он отметил, что российский президент Владимир Путин не готов проявить волю для нормализации отношений с ЕС, а также назвал стратегической ошибкой России отношение к Европе как к врагу.

В тренде
Президент Ирана обещает привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского самолета
Хасан Роухани

"Уже давно настоящей угрозой для России является Китай. Вместе со странами Европы россияне могли бы противодействовать Пекину, но Путин отвергает сотрудничество с нами", – резюмировал Матеуш Моравецкий.

Напомним, ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович призвал Евросоюз продлить свои санкции против России еще на полгода, аргументировав это тем, что Кремль не сделал ничего, чтобы их можно было снять.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Польша Матеуш Моравецкий

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
Путин хочет, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал бессрочным
Путин хочет, чтобы закон об особом статусе Донбасса стал бессрочнымПолитика
Иран сбил украинский
Иран сбил украинский "Боинг" умышленно – Госдеп СШАПолитика
Обращение Зеленского о сбитом в Иране самолете МАУ: видео
Обращение Зеленского о сбитом в Иране самолете МАУ: видеоПолитика
Общий психоз: экс-замначальника Генштаба объяснил, почему Иран сбил украинский самолет
Общий психоз: экс-замначальника Генштаба объяснил, почему Иран сбил украинский самолетПолитика
Умер султан Омана: на улицы уже выехала бронетехника
Умер султан Омана: на улицы уже выехала бронетехникаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...