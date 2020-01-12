Нормализация с Россией возможна: в Польше назвали важное условие

Матеуш Моравецкий. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Пока Россия не вернет Украине контроль над аннексированным Крымским полуостровом и не перестанет помогать боевикам на Донбассе, о нормализации отношений между Москвой и Евросоюзом не может быть и речи.

Об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Нормализация отношений Евросоюза с Россией не имеет смысла без действий другой стороны. Для этого Россия должна выйти из Крыма и отказаться от своего влияния на востоке Украины. Мы также считаем не очень конструктивной роль России в Сирии", – сказал Моравецкий.

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Он отметил, что российский президент Владимир Путин не готов проявить волю для нормализации отношений с ЕС, а также назвал стратегической ошибкой России отношение к Европе как к врагу.

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"Уже давно настоящей угрозой для России является Китай. Вместе со странами Европы россияне могли бы противодействовать Пекину, но Путин отвергает сотрудничество с нами", – резюмировал Матеуш Моравецкий.

Напомним, ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович призвал Евросоюз продлить свои санкции против России еще на полгода, аргументировав это тем, что Кремль не сделал ничего, чтобы их можно было снять.

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