Санкции надо продлить: Польша припомнила России войну на Донбассе

Глава польского МИД объяснил, почему Евросоюзу нельзя снимать санкции с России

Яцек Чапутович. Фото: пресс-служба МИД Польши

Евросоюзу следует продлить свои санкции против России еще на полгода, поскольку Кремль не сделал ничего для их снятия.

Об этом на совещании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе 9 декабря заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Мы не считаем, что произошли существенные изменения в политике России, которые стали предпосылкой чтобы изменить нашу политику. Поэтому, думаю, санкции будут продолжены на следующие полгода. Мы считаем, что Россия является стороной, которая прибегла к агрессии, и Россия должна покинуть Донбасс и реализовать Минские договоренности", – подчеркнул глава польской дипломатии.

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Чапутович также отметил, что Варшава поддерживала и продолжает поддерживать территориальную целостность Украины в международно признанных границах.

Напомним, что в августе состоялась встреча президентов Украины и Польши – Владимира Зеленского и Анджея Дуды, на которой они заявили о необходимости продолжать и усиливать санкции против Кремля, который игнорирует выполнение Минских договоренностей.

Кроме того, о возможности введения новых санкций против России из-за агрессии в отношении Украины заявил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор. Он также напомнил об одной из самых сильных санкций, которую еще не применяли в отношении России, – исключение из международной финансовой системы.

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