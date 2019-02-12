Планы Путина по Украине: Моравецкий сообщил тревожную новость
Польша из собственного опыта знает, какой большой вред может нанести Россия
Слабость европейского ответа на агрессию России против Украины обусловлена тем, что часть стран ЕС устала от этого конфликта. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецький в интервью французскому изданию Le Figaro.
"Это именно то, чего хочет Владимир Путин: он хочет, чтобы европейские страны устали от российско-украинских проблем и отвернулись от них. Его цель – отмена западных санкций против России и одновременно сохранение статус-квот в Крыму и на Донбассе. В Азовском море Россия испытывает терпение ЕС. Но мягкую, лишенную решительности реакцию Европы на этот инцидент можно толковать также началом строительства российского газопровода Nord Stream 2 ... Расположенная географически близко Польша хорошо понимает ситуацию украинцев. Мы хотим, чтобы также они были как можно более независимы от России. Нелегко иметь такого соседа", - отметил Моравецький.
По мнению польского премьера, восприятие восточноевропейскими странами российской угрозы, в отличие от западных стран, следует из истории, а также из географического расположения, которое не позволяет забыть об этом соседстве. Премьер напомнил, что после Второй мировой войны Польшу захватила Красная армия.
"Мы знаем из нашего опыта, какой большой Россия может нанести нам вред", - сказал Моравецкий.
Ранее премьер Польши назвал Кремль угрозой миру.
Моравецкий также назвал главную причину агрессии России.
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