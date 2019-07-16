"Нормандский" и "минский" форматы не эффективны: Безсмертный указал на "слабость" Европы

Разговоры о расширении переговорного процесса и привлечь новых участников не увенчались успехом, напомнил дипломат

Роман Безсмертный. Фото: facebook.com/bezsmertnyi.

Недавно назначенный на переговоры в Минске по Донбассу представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный убежден, что "нормандский" и "минский" формате вряд ли помогут в разрешении украинско-российского кризиса. Он также отметил, что и Европа не сильно спешит помогать, хотя сдерживание России – это вопрос европейской безопасности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я был и остаюсь ярым критиком этих форматов. Они оба являются несовершенными, ведь ни в одном, ни в другом не поднята тема Крыма. Оба являются блудливо обманчивыми в вопросе самих участников переговоров. В "нормандском формате" участвуют четыре страны: Франция, Германия, Украина и РФ. А в ТКГ в Минске три стороны (Украина, РФ, ОБСЕ) и соответственно две страны (Украина и Россия). При этом РФ все время толкает Украину на диалог с Донбассом, отрицая свое участие в войне. Мы вынуждены работать в этих форматах, пока не выработаем новый", – написал он.

Также Безсмертный отметил, что параллельные разговоры о Будапештском формате и нереализованном "Женева +" только разбросали проблемы и продемонстрировали организационную несостоятельность.

"Уже очевидно, что Донбасс, Крым, Приднестровье, Нагорный Карабах – являются составными единой проблемы безопасности в Европе. Ведь они порождены действиями одного государства – России и направлены на развал европейского дома. Разложив все эти проблемы по разным полкам, Россия стравливает государства Европы. Одна из аварийных полок – это Минск, который все время спорит с Кремлем на предмет собственного государственного суверенитета. При таких условиях ОБСЕ становится не гарантом европейской безопасности, а инструментом российского шовинизма. Когда мы говорим о войне на Донбассе и аннексированном Крыме, мы говорим о европейской безопасности. Мы стали щитом для Европы и мира. Европе и миру не обойтись без "Хельсинки-2", то есть без нового пакта безопасности. Я – сторонник инициативно-наступательной дипломатии, которая производит идеи и выступает паровозом, а не плетется прицепом в хвосте", – добавил дипломат.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Безсмертный уже критиковал "минский процесс": "Ничего более отвратительного, чем "минский процесс", я не встречал". Уроком Минска является то, что мир, и Европа, и Украина капитулировали перед вызовами, которые были поставлены российской военщиной, говорил он.

В то же время Безсмертный объяснил, что делать с переговорами по Донбассу. Сопровождение "минского" и "нормандского" процессов должно выйти на уровень государства, считает дипломат, а для этого нужно создание специальной государственной структуры.

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