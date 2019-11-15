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Новая резолюция ООН по Крыму: что она даст Украине

15 ноября, 13:06

В МИД рассказали, как будет использоваться новый "крымский" документ Генассамблеи

Генеральная ассамблея ООН

Генеральная ассамблея ООН / Фото: AFP

Принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции о нарушении оккупантами прав человека в Крыму поможет Украине противодействовать легитимизации незаконной аннексии полуострова.

Так в Министерстве иностранных дел прокомментировали принятие третьим комитетом Генассамблеи документа "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополь, Украина" 14 ноября.

"Принятая резолюция дополнит арсенал инструментов противодействия попыткам России легитимизировать аннексию части территории Украины. ООН четко зафиксировала, что действия РФ на украинском полуострове являются грубым нарушением международного права", – подчеркнули в пресс-службе МИД.

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Напомним, что на заседании комитета накануне резолюцию поддержали делегации 67 стран при 23 проголосовавших "против". Среди последних, кроме РФ, отметились и ее традиционные союзники, включая таких "светочей" в области прав человек, как Сирия, Судан, Зимбабве, Иран и КНДР.

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Фото: Соцсети

Чтобы вступить в силу, резолюция должна быть принята на декабрьской сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в сентябре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опубликовал доклад о ситуации с соблюдением прав человека в оккупированном Крыму, в котором были тщательно перечислены все нарушения оккупантов.

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Россия Крым ООН резолюция генассамблея

Источник: Сегодня

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