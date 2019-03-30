Новинский: Самым сильным орудием в борьбе за свои права является избирательный бюллетень

Народный депутат Вадим Новинский призвал украинцев не игнорировать выборы

Новинский: Самым сильным орудием в борьбе за свои права является избирательный бюллетень //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6b5/8d9/5c66b58d95711.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6b5/8d9/5c66b58d95711.jpg 2019-03-30T16:43:43+02:00 Политика Народный депутат Вадим Новинский призвал украинцев не игнорировать выборы

Вадим Новинский убежден: это голосование для страны – важнейшее за время независимости. Поэтому каждый должен определиться и сделать выбор.

Напомним, что избирательные участки в воскресенье откроют в восемь утра и работать они до восьми вечера. За пять минут до конца председатель избирательной комиссии объявляет, что голосование заканчивается. Далее – начинается подсчет голосов.

"Самым сильны орудием в борьбе за свои права является избирательный бюллетень, власть принадлежит народу согласно Конституции. Именно мы с вами будем определять, кто должен руководить страной на ближайшие пять лет. Прийти на избирательные участки и сделать свои выбор, осознанный выбор. Анализируйте все умом, но принимайте решение сердцем, именно сердцем голосуйте завтра", – отметил Новинский.

Напомним, Национальная полиция в "день тишины" накануне выборов президента Украины получила 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.

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