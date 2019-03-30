Новинский: Самым сильным орудием в борьбе за свои права является избирательный бюллетень
Народный депутат Вадим Новинский призвал украинцев не игнорировать выборы
Вадим Новинский убежден: это голосование для страны – важнейшее за время независимости. Поэтому каждый должен определиться и сделать выбор.
Напомним, что избирательные участки в воскресенье откроют в восемь утра и работать они до восьми вечера. За пять минут до конца председатель избирательной комиссии объявляет, что голосование заканчивается. Далее – начинается подсчет голосов.
"Самым сильны орудием в борьбе за свои права является избирательный бюллетень, власть принадлежит народу согласно Конституции. Именно мы с вами будем определять, кто должен руководить страной на ближайшие пять лет. Прийти на избирательные участки и сделать свои выбор, осознанный выбор. Анализируйте все умом, но принимайте решение сердцем, именно сердцем голосуйте завтра", – отметил Новинский.
Напомним, Национальная полиция в "день тишины" накануне выборов президента Украины получила 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.
Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Новинский: Самым сильным орудием в борьбе за свои права является избирательный бюллетень". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинцы Франции готовятся избрать президента Украины
Для участия в голосовании на единственном на всю Францию участке зарегистрировались 3,5 тысячи украинцев
Украина выбирает президента: грядущие выборы бьют рекорд почти по всем показателям
Сколько заплатит из собственного кармана каждый избиратель