Українська
$ 27,78
32,19
  1. Новости политики

Новое перемирие на Донбассе: в ОБСЕ озвучили условия режима тишины

23 июля, 12:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Запрещено использовать разведывательно-диверсионные группы и беспилотники

Трехсторонней контактной группе удалось договориться о новом режиме полного прекращения огня на Донбассе. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау рассказала, что предполагает будущее перемирие.

Реклама

Об этом говорится на сайте мониторинговой Миссии.

Она надеется, что подтвержденные меры принесут долгожданную тишину в зону конфликта и больше спокойствия гражданскому населению.

"Я рада сообщить, что Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, достигла согласия по поводу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, цель которых обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия", – сказала Грау.

В тренде
Украина вышла из двух соглашений СНГ из-за агрессии России

В ОБСЕ напомнили, что перемирие начинается с 27 июля – военное руководство ВСУ и боевиков должно отдать соответствующие приказы на прекращение какого-либо огня. Новое перемирие содержит следующие условия:

  • запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;
  • запрет на применение огня, включая снайперский;
  • запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;
  • эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;
  • создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;
  • ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и главарей боевиков после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;
  • вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.
Реклама

"Я призываю стороны, выполняя взятые на себя обязательства, проявить добрую волю и прийти к наискорейшему согласию о новом этапе взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, которого давно ждут как сами удерживаемые, так и их семьи, родные и близкие", – резюмировала представитель ОБСЕ.

Как сообщали новости "Сегодня", на вчерашних переговорах в ТКГ Украина передала списки для нового обмена пленными. В Офисе президента отметили, что новый обмен удерживаемыми лицами может состояться уже в ближайшее время.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ОБСЕ Донбасс перемирие Хайди Грау

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский выполнил условия
Зеленский выполнил условия "луцкого террориста" (видео)Запад
Стало известно, как захватчику заложников в Луцке будут выбирать меру пресечения
Стало известно, как захватчику заложников в Луцке будут выбирать меру пресеченияЗапад
"Терроризму нет места ни в одной стране": Зеленский об освобождении людей в ЛуцкеПолитика
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашениеПолитика
Новый
Новый "нормандский саммит": в Кремле ответили на заявление ЗеленскогоРоссия
В сети появились новые видео освобождения заложников в Луцке
В сети появились новые видео освобождения заложников в ЛуцкеЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять