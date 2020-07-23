Новое перемирие на Донбассе: в ОБСЕ озвучили условия режима тишины

Трехсторонней контактной группе удалось договориться о новом режиме полного прекращения огня на Донбассе. В свою очередь спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау рассказала, что предполагает будущее перемирие.

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Об этом говорится на сайте мониторинговой Миссии.

Она надеется, что подтвержденные меры принесут долгожданную тишину в зону конфликта и больше спокойствия гражданскому населению.

"Я рада сообщить, что Трехсторонняя контактная группа, при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, достигла согласия по поводу дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, цель которых обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия", – сказала Грау.

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В ОБСЕ напомнили, что перемирие начинается с 27 июля – военное руководство ВСУ и боевиков должно отдать соответствующие приказы на прекращение какого-либо огня. Новое перемирие содержит следующие условия:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

запрет на применение огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников;

создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и главарей боевиков после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;

вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.

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"Я призываю стороны, выполняя взятые на себя обязательства, проявить добрую волю и прийти к наискорейшему согласию о новом этапе взаимного освобождения и обмена удерживаемых лиц, которого давно ждут как сами удерживаемые, так и их семьи, родные и близкие", – резюмировала представитель ОБСЕ.

Как сообщали новости "Сегодня", на вчерашних переговорах в ТКГ Украина передала списки для нового обмена пленными. В Офисе президента отметили, что новый обмен удерживаемыми лицами может состояться уже в ближайшее время.

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