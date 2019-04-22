Никаких ультиматумов: какой может быть внешняя политика Зеленского

Эксперт рассказал, возможны ли контакты с Россией

Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/ze2019official.

Первыми шагами Владимира Зеленского на посту президента Украины должны стать установление контактов с главами других стран. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, продвижения команда Зеленского в этом плане уже делает.

"Первое, что надо сделать, и это уже происходит – установление личных контактов с международными партнерами Украины. Есть информация, что Меркель пригласила Зеленского на встречу. С Макроном он уже познакомился. Такие же контакты он может установить с другими, но уже после официального вступления в должность. Одним из первых поздравил Зеленского президент Польши. Кстати, среди многих президентов и премьеров Европы много ровесников Зеленского и людей близких по возрасту", – говорит Фесенко.

Дальше, считает эксперт, нужно переходить к активизации переговорного процесса.

"И Меркель его приглашает, и наработки определенные есть. Кстати, как было и в случае с Порошенко, в связи с годовщиной Нормандской операции может произойти очередной раунд переговоров в "нормандском формате". Это первое, что будет происходить", – добавляет политолог.

Не исключает Фесенко и контактов с Россией.

"Запросы должны быть конструктивными, а не в виде "хотелок" и ультиматумов. Если Россия хочет более-менее нормальных отношений, хотя их быть не может после событий 2014 года. Но хотя бы для того, чтобы не допускать усиления конфликта, Россия не должна допускать таких шагов, которые она сделала перед выборами. Я имею в виду эмбарго на нефть. Если Россия не будет делать таких шагов, скорее всего, возможны контакты в рамках "нормандского формата". Встреча с Путиным может там произойти – в июне или позднее. Каких-то прямых встреч, я думаю, не будет. Это вызвало бы однозначную реакцию", – суммирует он.

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Напомним, второй тур президентских выборов в Украине состоялся 21 апреля. После завершения голосования действующий президент Петр Порошенко признал поражение и поздравил своего оппонента Владимира Зеленского. При этом он добавил, что остается в политике.

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