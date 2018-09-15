Новые санкции стали сюрпризом для Путина, и Россия занижает их влияние – Волкер

Сегодня, 13:20

Спецпредставитель Госдепартамента США выступил за продление новых санкций против России

Фото: twitter.com/SpecRepUkraine
Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия новые западные санкции стали полной неожиданностью для Кремля. Влияние санкций очень ощутимо, и именно поэтому власти РФ занижают их значимость. Об этом Курт Волкер заявил во время выступления на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

"Санкции имеют последствия, они влияют на русских, на способ принятия решений в России. Я знаю, что Россия намеренно выдвигает этот аргумент – нам все равно. Нет, там есть разница", – отметил Волкер.

По его мнению, санкции должны быть продолжены.

"Тот факт, что Европейский Союз так настойчиво этим занимается, я думаю, это большая неожиданность для Путина. Надо это и дальше продолжать", – подчеркнул он.

Кроме того, Волкер отметил, что если Россия так заботится о русскоязычных в Украине, то лучшее, что она может сделать, это остановить оккупацию Донбасса и уйти.

Напомним, Курт Волкер также подчеркнул, что Россия должна стать мирным соседом для Украины, Грузии и Молдовы и перестать решать за них их будущее.

Как сообщалось, Совет ЕС продлил санкции против России на полгода в связи с агрессией в отношении Украины. Согласно законодательной процедуре, официально санкции продлят после публикации этой информации в официальном журнале ЕС 14 сентября 2018 года.
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