Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,85

Новым вице-президентом ПАСЕ стал депутат от "Слуги народа"

27 января, 15:24

Украинская делегация получила важную должность в Парламентской ассамблее

Александр Мережко. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Александр Мережко. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

На зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция) народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об говорится в сообщении данной политической силы в Facebook.

"Первый день зимней сессии ПАСЕ еще не закончился, а у нас уже есть хорошие новости. Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александра Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это очень важное назначение, ведь в случае необходимости вице-президент может заменять президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах", – говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель члена постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа") написала на своей странице в соцсети, что Мережко доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, недавно он стал председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Также имеет опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении, знаком со спецификой этих стран, что пригодится при выполнении полномочий в рамках ПАСЕ.

Реклама

Читайте также: Нужно исключить Россию: эксперт о работе Украины в ПАСЕ

Также она объяснила важность должности вице-президента ПАСЕ.

В тренде
Трамп отреагировал на "откровения" Болтона о Белом доме и Украине
Дональд Трамп и Джон Болтон

"Почему эта должность важна.20 вице-президентов от государств-участников ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии. Должность вице-президента является чрезвычайно ответственной, ведь он при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов в докладах", – написала нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", также был утвержден новый председатель Парламентской ассамблеи. Им стал 60-летний член Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE), глава делегации Бельгии Хендрик Дамс. Также стало известно, что Россию могут опять выгнать из ПАСЕ – ее полномочия были оспорены.

Напомним, на летней сессии Украина покинула ПАСЕ из-за возвращения российской делегации. Подробней смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

вице-президент слуга народа ПАСЕ Александр Мережко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в Украину
Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в УкраинуПолитика
Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать Украину
Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать УкраинуРоссия
Форум в Давосе: до чего договорились и ради чего собирались
Форум в Давосе: до чего договорились и ради чего собиралисьЭкономика
В Раде назвали важное условие для отставки Авакова
В Раде назвали важное условие для отставки АваковаПолитика
"А почему тогда нет денег?": Трамп очень удивился, узнав, что у Украины есть нефтьПолитика
У Путина сделали новое циничное заявление об Украине
У Путина сделали новое циничное заявление об УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...