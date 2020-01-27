Новым вице-президентом ПАСЕ стал депутат от "Слуги народа"

Александр Мережко. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

На зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция) народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об говорится в сообщении данной политической силы в Facebook.

"Первый день зимней сессии ПАСЕ еще не закончился, а у нас уже есть хорошие новости. Народный депутат от фракции "Слуги народа" Александра Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это очень важное назначение, ведь в случае необходимости вице-президент может заменять президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах", – говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель члена постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа") написала на своей странице в соцсети, что Мережко доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, недавно он стал председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Также имеет опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении, знаком со спецификой этих стран, что пригодится при выполнении полномочий в рамках ПАСЕ.

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Также она объяснила важность должности вице-президента ПАСЕ.

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"Почему эта должность важна.20 вице-президентов от государств-участников ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии. Должность вице-президента является чрезвычайно ответственной, ведь он при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов в докладах", – написала нардеп.

Как сообщали новости "Сегодня", также был утвержден новый председатель Парламентской ассамблеи. Им стал 60-летний член Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE), глава делегации Бельгии Хендрик Дамс. Также стало известно, что Россию могут опять выгнать из ПАСЕ – ее полномочия были оспорены.

Напомним, на летней сессии Украина покинула ПАСЕ из-за возвращения российской делегации. Подробней смотрите в сюжете:

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