Новый глава Генштаба ВСУ Хомчак рассказал о первой встрече с Зеленским

Генерал сказал, что он поговорил с Владимиром Зеленским еще до инаугурации 21 мая

Руслан Хомчак и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что новый президент Владимир Зеленский произвел на него впечатление энергичного человека, который точно знает, чего хочет.

"Лично я познакомился с нынешним президентом после его победы во втором туре, даты не помню", - заявил он.

По словам Хомчака, с ним связалась помощница Зеленского и пригласила на встречу с будущим президентом.

Генерал сказал, что он поговорил с Зеленским еще до инаугурации 21 мая.

"Это было до инаугурации, за несколько дней мы встретились, и я впервые познакомился с президентом лично", - добавил он.

"Знали мы его как человека, который много лет точно умел находить проблемы власти и остро их освещать – это мы знали, потому что у каждого есть свое впечатление о каждом человеке", - отметил Хомчак.

По его словам, во время встречи ему не было обещано никаких должностей.

"Ничего не предлагалось, это было просто общение. Был задан вопрос, на каком языке вы хотите общаться. Я сказал, что мне все равно, на каком языке общаться. Президент предложил общаться на украинском языке, и мы общаться на украинском, причем нормально. То, что я слышал во время избирательной кампании, оказалось совсем не таким", - добавил он.

"Мы говорили о жизни, об Иловайске меня расспрашивал президент. Он хотел об этом слышать, потому что много есть инсинуаций по этому поводу, много ложной информации ... Я ему кратко рассказал, потому что даже если просто описать всю картину, надо не 5 минут и не 10. Затем мы пообщались о том, какую я должность занимаю, кем я был", - добавил генерал.

"Я так понимаю, это было знакомство. Меня президент изучал. Я видел, каким взглядом он смотрит – это был взгляд не артиста, это был взгляд психолога, который конкретно изучал все. Заглядывал куда-то туда, внутрь", – отметил начальник Генштаба.

На вопрос о том, какое на него произвел Зеленский впечатление именно как верховный главнокомандующий, Хомчак ответил: "Я вам скажу, я был очень удивлен, потому что он задавал вопросы с пониманием дела. Когда человек, в военной сфере не является специалистом, но задает вопрос с пониманием, – есть диалог. Я, честно говоря, был приятно удивлен, что так он понимает, что он хочет".

Кроме того, начальник Генштаба прокомментировал упреки оппонентов Зеленского во время избирательной кампании о том, что он якобы будет слабым верховным главнокомандующим.

"Мне трудно понять, как человек может сказать, кем кто будет. Даже известные мольфары или пророки говорили одно, а происходит не так. Я бы на себя не брал ответственность сказать, каким кто будет. Но то, что я увидел Владимира Александровича, когда я с ним пообщался, – я увидел цепкого человека, который берется, который интересуется, не просто задает вопрос ради того, чтобы их поставить", - заявил он.

"Был живой процесс, есть интерес, есть энергия, которая к чему-то ведет. Это очень большая сила, когда у человека энергия и он чего-то хочет. Таким мое впечатление было ... Спрогнозировать – я хочу сказать, что верховный главнокомандующий – это, прежде всего, ответственность, но это не значит, что это царь, который один определяет, как все будет, потому что для этого есть еще очень много чиновников, подготовленных, знающих, которые участвуют и коллегиально принимают решение, и потом они выполняются", – резюмировал он.

Напомним, 21 мая Зеленский назначил Хомчака начальником Генштаба ВСУ вместо Виктора Муженко.

Хомчак родился в июне 1967 года, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, с 2016 года занимал должность начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, бывший начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко предупредил нового президента Владимира Зеленского, что одностороннее прекращение огня на Донбассе может привести к неоправданным потерям в рядах бойцов ВСУ.

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