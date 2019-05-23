Муженко предупредил Зеленского: одностороннее прекращение огня на Донбассе – самоубийство

Основное средство сдерживания противника – это возможность открывать ответный огонь, говорит генерал

Фото: Минобороны Украины

Заявление нового президента Владимира Зеленского, который в инаугурационной речи обозначил одним из главных приоритетов прекращение огня на Донбассе , может привести к неоправданным потерям в рядах бойцов ВСУ.

Об этом уже бывший начальник Генштаба, главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко рассказал в интервью Укринформу.

Он напомнил, что одним из главных пунктов Минских договоренностей было прекращение огня. При этом с сентября 2014 года и до сегодня десятки раз вводились режимы перемирия, которые соблюдала только украинская сторона.

"Как можно приказать военнослужащим не открывать ответный огонь, если по ним ведут огонь? Как можно подставлять всей личный состав, своих людей под огонь противника без какого-либо ответа? Любой командир это понимает. Если он не будет давать команды на открытие ответного огня или будет запрещать под страхом уголовной или административной ответственности открывать такой огонь, – к чему это может привести, к каким потерям?", – задал риторический вопрос генерал.

Он подчеркнул, что основное средство сдерживания противника – это возможность открывать ответный огонь, чтобы враг понимал, что на нарушение режима прекращения огня он получит адекватную реакцию.

"Насколько сейчас просматривается механизм реализации этого тезиса о прекращении огня? Я не понимаю, как это возможно без соблюдения такого режима с противоположной стороны. В условиях военных действий такой шаг можно воспринимать как самоубийство для наших военнослужащих", – посетовал экс-начальник Генштаба ВСУ.

"Во-вторых, те тезисы, которые прозвучали и касаются Вооруженных Сил – авторитет людей в погонах, достойное материальное обеспечение, денежное обеспечение – это пока что общие фразы. Должен быть механизм реализации всех этих посылов и озвученных направлений. Здесь тоже есть вопросы. Насколько это возможно, и какой ресурс для этого нужен? Сможет ли государство сегодня обеспечить все эти потребности, и как быстро их можно обеспечить – это все очень серьезные вопросы. Пока что все это звучит привлекательно для широкой общественности, но люди, те, кто носят погоны – они понимают реалии", – добавил Муженко.

Сообщалось, что в течение суток, 22 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты пять раз нарушали режим прекращения огня , в том числе дважды с использованием вооружений, запрещенных минскими договоренностями – артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.

Мы также писали, что 21 мая боевики устроили пять обстрелов позиций Объединенных сил, а 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

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