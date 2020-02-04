Открывается третья сессия Рады: хотят уволить министра и сократить депутатов

Депутаты после зимних каникул снова собираются в сессионном зале

/ Фото: Верховная Рада

Сегодня в Верховной Раде открывается третья сессия девятого созыва. На повестке у депутатов увольнение министра развития громад Алены Бабак и назначение на ее место нового руководителя ведомства. Кроме того, депутаты рассмотрят расширение полномочий президента Украины в части назначений/увольнений в Госбюро расследований, уменьшение численности парламентариев в Раде.

Так, первым делом депутаты утвердят повестку дня третьей сессии, после чего возьмутся за проекты постановлений об увольнении министра развития громад Алены Бабак и назначение на ее место Дениса Шмыгаля. Докладывать по этому вопросу будет премьер-министр Алексей Гончарук.

На предварительное рассмотрение будет вынесен законопроект №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно сокращения количества нардепов до 300 и закрепления пропорциональной избирательной системы).

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Далее Рада рассмотрит законопроект №1014 о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

Кроме того, парламент рассмотрит следующие законопроекты: относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата; о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно наказания воров в законе; о финансовом лизинге и ряд других документов.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Раде предложили каждому новорожденному украинцу с 18 лет выплачивать "подъемные". Подробности о новом законопроекте смотрите в сюжете:

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