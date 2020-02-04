Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,08
27,75

Открывается третья сессия Рады: хотят уволить министра и сократить депутатов

4 февраля, 09:53

Депутаты после зимних каникул снова собираются в сессионном зале

/ Фото: Верховная Рада

Сегодня в Верховной Раде открывается третья сессия девятого созыва. На повестке у депутатов увольнение министра развития громад Алены Бабак и назначение на ее место нового руководителя ведомства. Кроме того, депутаты рассмотрят расширение полномочий президента Украины в части назначений/увольнений в Госбюро расследований, уменьшение численности парламентариев в Раде.

Так, первым делом депутаты утвердят повестку дня третьей сессии, после чего возьмутся за проекты постановлений об увольнении министра развития громад Алены Бабак и назначение на ее место Дениса Шмыгаля. Докладывать по этому вопросу будет премьер-министр Алексей Гончарук.

На предварительное рассмотрение будет вынесен законопроект №1017 о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно сокращения количества нардепов до 300 и закрепления пропорциональной избирательной системы).

Реклама

Далее Рада рассмотрит законопроект №1014 о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины относительно закрепления полномочий президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать от должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований.

В тренде
Пальто нараспашку, улыбки и почетный караул: как Зеленский с Эрдоганом встречался, опубликованы фото

Кроме того, парламент рассмотрит следующие законопроекты: относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата; о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно наказания воров в законе; о финансовом лизинге и ряд других документов.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Раде предложили каждому новорожденному украинцу с 18 лет выплачивать "подъемные". Подробности о новом законопроекте смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Верховная Рада депутаты законопроект Алена Бабак

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о Крыме
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о КрымеПолитика
Эрдоган крикнул
Эрдоган крикнул "Слава Украине!": россияне возмущены "предательством"Политика
Зеленский после встречи с Эрдоганом дал срочное поручение СБУ
Зеленский после встречи с Эрдоганом дал срочное поручение СБУПолитика
Украинцы смогут жениться не только в ЗАГСе, а заключенным раздадут планшеты: интервью с министром юстиции
Украинцы смогут жениться не только в ЗАГСе, а заключенным раздадут планшеты: интервью с министром юстицииУкраина
Зеленский внес в Раду два новых законопроекта
Зеленский внес в Раду два новых законопроектаПолитика
Пальто нараспашку, улыбки и почетный караул: как Зеленский с Эрдоганом встречался, опубликованы фото
Пальто нараспашку, улыбки и почетный караул: как Зеленский с Эрдоганом встречался, опубликованы фотоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...