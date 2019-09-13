Новый обмен пленными: Украина передала России списки

Недавно состоялся первый этап обмена, а теперь Киев и Москва работают над вторым

Людмила Денисова. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Москва получила списки пленных украинцев, которые удерживаются в оккупированном Крыму и на российской территории. Об этом она сказала в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Списки граждан Украины, которые находятся на территории России и в оккупированном Крыму, мы уже подготовили и передали", – сказала она.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Все подробности обмена пленными с фото и видео.

В тренде Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников Кремля

В то же время, после приветствия бывших узников Кремля на украинской земле, президента и другие официальные лица рассказывали, что готовится второй этап обмена заложниками. Пока не назывались ни цифры (сколько на сколько), ни дата обмена. В то же время Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников.

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