Зеленский рассказал, как идут переговоры об освобождении заложников Кремля

Саули Ниинисте и Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Наряду с подготовкой к встрече в нормандском формате, Украина продолжает работу над картой имплементации Минских договоренностей с определением четких сроков реализации этапов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил после встречи с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Мы действительно будем готовиться к нормандскому формату. Есть Минские договоренности, есть нормандский формат, но, кроме этого, мы разрабатываем карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. И для меня это самое главное", – сказал Зеленский.

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"Мы не будем терять сейчас ни дня, ожидая только встречи в нормандском формате. Вы знаете, что у нас есть встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. Именно в Минске мы обсуждаем этапы возвращения всех наших граждан. Сроки и этапы", – добавил президент.

Он также поздравил с возвращением на Родину удерживавшихся в России украинцев. "Это большое счастье для семей этих людей и для каждого из нас", – сказал он.

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Со своей стороны Сауле Ниинисте заявил, что Финляндия постоянно оказывала поддержку Украине и готова продолжать это делать.

"Это связано не столько с председательством в ЕС. Мы делали то же еще во время начала кризисного состояния и событий в Крыму. Я встречался со многими своими коллегами по всему миру и всегда поднимал украинский вопрос во время этих встреч. Так что этот вопрос стоял на нашей повестке дня и остается там", – сказал президент Финляндии.

Новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский провел встречу с президентом Финляндии, который прибыл в Киев с официальным визитом и был принят в Мариинском дворце.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский встретился с моряками, возвращенными из России в рамках обмена "35 на 35", и вручил подарки им подарки.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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