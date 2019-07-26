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Новый председатель Одесской ОГА: Зеленский представил пять кандидатов

26 июля, 17:07

Глава государства обратился к жителям области за советом, кому они хотят видеть на этой должности

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский проводит конкурс на должность руководителя Одесской области. Он обратился к жителям области за советом по пяти кандидатурам. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

Зеленский вместе со своей командой отобрал пять кандидатов на должность председателя Одесской ОГА и предложил жителям области высказать, что они думают о предложенных лицах.

1. Андрей Андрейчиков, 41 год.

Имеет высшее образование по специальности правоведение. В прошлом – руководитель ряда предприятий. С 2016 года – руководитель общественного союза "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов".

2. Татьяна Петракевич, 37 лет.

Психолог по образованию, слушательница Украинской школы политических студий. Общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской "Открытой европейской школы".

3. Ольга Квасницкая, 44 года.

Юрист по образованию, пишет докторскую диссертацию. Мама четверых детей. Депутат Одесского горсовета. Имеет опыт управления компаниями. Сейчас преподает в Национальном университете "Одесская юридическая академия" и является председателем благотворительного фонда "Французский бульвар".

4. Максим Куцый, 36 лет.

Высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском секторе, сейчас – владелец и директор инвестиционной компании.

5. Максим Болдин, 44 года.

Кандидат юридических наук. Общественный деятель, депутат Одесского городского совета V созыва, в свое время возглавлял ее юридическое управление. Председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.

Слева направо: Андрейчиков, Петракевич, Квасницкая, Куцый, Болдин

Как сообщали новости "Сегодня", на сегодняшний день временно исполняет обязанности главы Одесской ОГА Светлана Шаталова, которую назначил Зеленский еще в июне.

Напомним, 13 июля глава государства совершил рабочий визит в Одессу. Там главной темой обсуждения с местными чиновниками стала работа порта. Одесские предприниматели жаловались на нарушения при растаможке товаров в портах и незаконного изъятия партий товаров представителями контролирующих органов. В итоге Зеленский поручил СБУ проверить жалобы одесских бизнесменов.

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Тег кандидаты, Зеленский, одесская область, Одесская ога

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