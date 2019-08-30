Новый премьер выступил против ручного регулирования цен на энергоносители

Алексей Гончарук считает, что искусственное регулирование стоимости электроэнергии или газа приводит к коррупции

Вручную управлять ценами на энергоносители нельзя. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Если стоимость электроэнергии или газа регулировать искусственно, вне законов рынка, это наносит ущерб государству, заявил Алексей Гончарук во время своего первого интервью.

Новоназначенный глава Кабмина заверил, что гражданам, которым платить по тарифам не под силу, будет продолжено субсидирование.

Напомним, в профильном комитете Верховной Рады сейчас настаивают на установлении ценовых ограничений на электроэнергию.

"Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму", заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Напомним, что ранее новый премьер Украины рассказал о кадровых перестановках.

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