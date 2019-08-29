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Новый премьер Украины рассказал о кадровых перестановках

29 августа, 18:19

Алексей Гончарук анонсировал ряд громких увольнений

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: AFP

Одними из первых решений новоизбранного премьер-министра Украины Алексея Гончарука будут кадровые перестановки.

Об этом он заявил, выступая перед народными депутатами на первом сессионном заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа.

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Гончарук уточнил, что в ближайшие месяцы будут уволены главы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра и других неэффективных руководителей ведомств.

"Нет простых решений сложных проблем. Мои первые шаги – кадровые. Я считаю, что по отдельным ветвями сидят персонажи, которые до сих пор пилят наши с вами ресурсы, распределяют в свою пользу государственные доходы", – сказал он с трибуны.

Алексей Гончарук обещает провести оценку эффективности работы чиновников.

"Мы намерены в ближайшие месяцы проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. А отдельно там и анализировать нечего. ГАСИ, Госкомзем – на выход сразу", – сказал он.

Кроме того, Гончарук с трибуны Верховной Рады рассказал о главных экономических задачах своего правительства.

Более подробно обо всех событиях, связанных с первым заседанием новой Верховной Рады вы можете узнать в статье на нашем сайте

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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Верховная Рада правительство назначения премьер-министр Гончарук

Источник: Сегодня

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