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"Нужна четкая инфраструктура" – Гройсман о борьбе с коронавирусом

13 марта, 20:08

Сергей Пономаренко

Политик рассказал, какие первоочередные шаги необходимо предпринять в Украине в связи с распространением вируса

Украине необходимо предпринять четкие шаги по недопущению распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины (2016-2019 гг.) Владимир Гройсман в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

"Есть несколько важных шагов, которые нужно сделать любой власти и любому правительству. Первое – это локализация. Прекратить распространение. Во-вторых, нужно очень четко определить всю необходимую инфраструктуру, чтобы выявлять зараженных людей и спасать им жизни. Здесь должна быть обеспечена вся инфраструктура, чтобы это эффективно сделать", – заявил премьер-министр Украины (2016-2019 гг.) Владимир Гройсман.

Также политик считает очень важным донесение правдивой информации о вирусе гражданам Украины.

"Людям нужна информация. И я считаю, что вопрос коммуникаций – важнейший", – подчеркнул Владимир Гройсман.

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Кроме того, Владимир Гройсман обратил внимание на важность работы с людьми, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.

"Мы видим по статистике, что группа риска – люди от 60 лет. Поэтому нужно провести очень серьезные меры. В том числе – все, что предусмотрены ВОЗ. Это наши родители, наши мамы-папы, бабушки-дедушки. Мы о них должны позаботиться. Они – под угрозой. И потому – необходимы средства защиты, меры ограничения, которые надо ввести для спасения здоровья этих людей, возможно даже обеспечить их средствами защиты", – заявил Владимир Гройсман.

Напомним, что в Украине уже зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.

А в Сети появилась карта Украины, на которой в режиме онлайн указаны случаи подозрения на коронавирус.

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коронавирус Владимир Гройсман Украина 24 большое интервью с Тиграном Мартиросяном

Источник: Сегодня

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