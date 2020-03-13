У Зеленского показали онлайн-карту коронавируса в Украине

На карте показаны подтвержденные случаи, а также подозрения на инфекцию

В сети появилась карта Украины, на которой в режиме онлайн указаны случаи подозрения на коронавирус, подтвержденные инфицирования, а также те, которые после проверки не подтвердились.

Об этом в своем Facebook написала Юлия Мендель, спикер президента Владимира Зеленского.

"По ссылке – оперативный мониторинг ситуации с количеством госпитализированных с подозрением на ОРВИ (острыми респираторными вирусными инфекциями), вызванных COVID-19", – заявила она.

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Ранее мы сообщали о том, что 13 марта стало известно о смерти женщины, которая заразилась коронавирусом в Радомышле.

Днем ранее, 12 марта инфекцию зафиксировали у двух украинцев – в Черновицкой и Житомирской областях.

Также напомним, что первый случай коронавируса обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.

Напомним, что ранее в Минздраве напомнили украинцам о методах профилактики заражения любым вирусом, в том числе и COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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